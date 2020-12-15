Судебно-экспертная палата РФ сформировала "черный список" экспертов

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Судебно-экспертная палата (СЭП) РФ создала базу данных экспертов, на которых поступали жалобы граждан и юридических лиц из-за предвзятости и необъективности решений.

"В "черный список" включены эксперты, жалобы на которых прошли проверку дисциплинарной комиссии СЭП РФ", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе палаты во вторник.

Речь идет об экспертах, которые составили экспертизу, объективность и непредвзятость которой вызывает сомнения, допустили грубые профессиональные ошибки, нарушили сроки, регламент проведения и предоставления результатов экспертизы, а также допустили действия коррупционного характера или факты существенного завышения стоимости услуг.

По словам президента СЭП РФ Дениса Шульженко, в течение 2019-2020 годов к ним поступило несколько сотен писем от физических и юридических лиц с просьбами проверить объективность судебно-экспертного заключения, привлечь к ответственности и наказать отдельных экспертов за выдачу необъективных заключений.

"Многие письма, особенно от граждан, очень эмоциональные, и наша задача разобраться в ситуации. Судя по количеству обращений, мы понимаем, что проблема существует, и ее масштаб еще нужно будет определить. Есть судебные эксперты, в отношении которых поступила не одна жалоба, а на кого-то и десятки", - сказал Шульженко.

Он подчеркнул, что еще предстоит выяснить, насколько жалобы обоснованы, но "часть из них уже проанализирована дисциплинарной комиссией, проведены соответствующие мероприятия, мы на связи с исполнителями экспертизы, разбираемся в ситуации".

"Черный список" размещен на сайте СЭП РФ.

В палате считают, что подобная площадка будет полезна в профессиональной деятельности представителям судейского корпуса, юридического сообщества, следственных органов, самим участникам рынка судебной экспертизы, а также любым физическим и юридическим лицам, у которых возникла потребность в получении экспертного заключения по какому-либо вопросу.

Для представителей профессионального юридического сообщества база жалоб даст возможность ходатайствовать о замене эксперта, указывать объективные причины профессиональной непригодности эксперта.

"Она (база) не должна стать инструментом для недобросовестной конкуренции на рынке услуг по проведению судебной экспертизы. Мы будем очень пристально это отслеживать и пресекать любые попытки использования "черного списка" в корыстных целях", - заключил президент СЭП РФ.