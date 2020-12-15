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В Петербурге пришли с обыском в офис крупной охранной фирмы

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Экономическая полиция Петербурга проводит обыски по делу о незаконной банковской деятельности, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

Оперативно-следственные мероприятия проводятся сразу по нескольким адресам, в том числе в офисе частной охранной компании в Солдатском переулке, название которой ведомство не уточняет. Организация, по версии оперативников, выступала клиентом "теневых" банкиров.

Полиция полагает, что доход от незаконной банковской деятельности за 3,5 года принес ее организаторам порядка 302 млн рублей, говорится в пресс-релизе.

По данным источника "Интерфакса", оперативники работают в компании "Стаф-Альянс", которая является крупнейшим предприятием Северо-Запада в области охраны и безопасности.

Петербург МВД

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