Дума Геленджика помешала московскому концессионеру взвинтить тарифы на воду и канализацию

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Дума Геленджика дважды отклонила предложения компании "Концессии водоснабжения - Геленджик" о значительном повышении тарифов на 2021 год, сообщила пресс-служба администрации курорта во вторник.

"Концессии водоснабжения - Геленджик" внесла проект увеличения тарифов на холодную воду на 92% и на 53,2% – на водоотведение, однако парламентарии не поддержали его, говорится в сообщении.

Депутаты сочли, что сложное положение в городе с водоснабжением не дает им морального права согласовать повышение тарифа в таких масштабах.

"Предлагать такой колоссальный рост – вопиющее неуважение к городу и жителям. Нам зададут вопросы: что сделано, почему такой рост тарифов?" - цитирует пресс-служба депутата Антона Рогожу.

После корректировки в гордуму поступил новый проект решения с увеличением тарифов на 8% – на холодное водоснабжение и на 8,1% - на водоотведение. Но и он был отклонен.

"На наш взгляд, "Концессии водоснабжения - Геленджик" пытается переложить коммерческие проблемы в управлении предприятием на простых людей. Мы этого не можем допустить", - приводит пресс-служба мнение депутата Веры Чернышевой.

Компания "Концессии водоснабжения - Геленджик" мотивировала повышение тарифов необходимостью восстановления финансового положения. Убытки, по мнению директора предприятия Алексея Сорокина, накопились из-за массовых неплатежей за потребленную воду.

Для борьбы с неплатежами, учета всех потерь концессионер намеревался инвестировать закладываемые в тариф дополнительные средства в реализацию проекта "Цифровой водоканал".

ООО "Концессии водоснабжения - Геленджик" осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение потребителей на территории города-курорта. Обеспечивает проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию недвижимого и технологически связанного с ним движимого имущества.

Концессионное соглашение действует с декабря 2018 года. Согласно документу в управление компании на 30 лет переданы централизованные системы холодного водоснабжения, водоотведения, принадлежащие муниципалитету.

Тем же соглашением утвержден предельный размер расходов на создание и реконструкцию объектов инфраструктуры: по водоснабжению – 2 млрд 473 тыс. рублей, по водоотведению - 10 млрд 45 тыс. рублей.

По данным "СПАРК-Интерфакс", владельцем 99% ООО "Концессии водоснабжения - Геленджик" является московская Инвестиционная компания "Лидер", 1% компании-концессионера принадлежит физическому лицу - Станиславу Макарову.

Ранее сообщалось, что дефицит чистой питьевой воды – многолетняя проблема для Геленджика, получающего ее по единственному магистральному водопроводу из Крымского района Кубани. Троицкий групповой водопровод, построенный в 1970-х годах, в настоящее время выработал свой ресурс.

Проектная производительность водопровода – 200 тыс. кубометров в сутки, но сегодня максимальная мощность не более 140 тыс. кубометров. При этом за последние пять лет произошел значительный рост потребления. Только в Геленджике - на 60%. Растет и поток туристов на курорт.