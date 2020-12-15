Грызлов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении полпреда РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине, председателя совета директоров акционерного общества "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Грызлова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Грызлов награжден этим орденом "за выдающиеся заслуги в укреплении российской государственности и реализации внешнеполитического курса Российской Федерации, значительный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны и многолетнюю добросовестную работу".