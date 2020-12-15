Склад загорелся в женском монастыре в Подмосковье

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Склад на территории Борисоглебского Аносина женского монастыря загорелся в подмосковной Истре, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В Истре, в деревне Аносино горит склад на территории Борисоглебского Аносина женского монастыря", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что площадь пожара составляет 600 квадратных метров. На данный момент возгорание удалось локализовать.

Борисоглебский Аносин женский монастырь - действующий монастырь в деревне Аносино Истринского района Московской области. Он основан 25 июня 1823 года княгиней Авдотьей Мещерской, родной теткой поэта Федора Тютчева.