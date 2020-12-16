Произошедшее у берегов Хоккайдо землетрясение ощутили на Южных Курилах

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано днем в среду с эпицентром на юго-восточном побережье японского острова Хоккайдо, его ощутили на Южных Курилах Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Там уточнили, что землетрясение произошло в 12:28 по сахалинскому времени (04:28 мск) с эпицентром на юго-восточном побережье острова Хоккайдо, в 157 км юго-западнее села Головнино (остров Кунашир, Южные Курилы Сахалинской области) на глубине 68 км.

В городе Южно-Курильске на Кунашире землетрясение ощутили силой в два балла. Пострадавших нет.