Жителя Новосибирской области будут судить за организацию незаконной нефтепереработки

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, организовавшего незаконную переработку нефти, сообщает надзорное ведомство.

По версии следствия, с июня 2017 года по январь 2020 года обвиняемый арендовал расположенное на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района предприятие по переработке нефти. Работая без необходимой лицензии и продавая нефть через подставные фирмы, он извлек доход свыше 128 млн рублей.

Мужчина обвиняется в незаконном предпринимательстве (п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ). Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Новосибирский районный суд для рассмотрения по существу.