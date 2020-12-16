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В Подмосковье завершили расследование дела пяти иеговистов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Подмосковье завершили расследование дела пяти членов чеховской религиозной организации "Свидетели Иеговы" (запрещена в РФ), обвиняемых в экстремизме, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего надзирателя местной религиозной организации, а также четырех ее членов, обвиняемых в совершении преступлений экстремистской направленности (ч. 1 ст. 282.2, ч. 1.1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ)", - сказала Врадий в среду журналистам.

По данным следствия, один из обвиняемых являлся надзирателем и участником "Свидетелей Иеговы" в Чехове, будучи осведомленным о том, что деятельность данной религиозной организации запрещена и признана экстремистской в России на основании решения Верховного суда РФ.

"Остальные обвиняемые также являлись членами религиозной организации и регулярно принимали участие во встречах и пропаганде ее деятельности", - сказала Врадий.

Она не назвала имен фигурантов дела, отметив, что в ходе расследования проведены очные ставки, обыски, выемки доказательств, изучен большой объем изъятой литературы, "получены заключения 10 лингвистических судебных экспертиз, проведена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза".

"Один из обвиняемых объявлен в федеральный розыск и в отношении него, а также неустановленных лиц уголовное дело выделено в отдельное производство. Также в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении еще одного обвиняемого в связи с совершением им деяния в состоянии невменяемости и применения к нему принудительной меры медицинского характера", - сказала представитель следствия.

Она добавила, что указанные лица предстанут перед судом.

Ольга Врадий СКР Подмосковье Чехов Свидетели Иеговы

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