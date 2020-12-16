ЦИК рекомендовал до мая отказаться от голосования на придомовых территориях

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Центризбирком РФ рекомендовал региональным избиркомам отказаться от проведения голосования на придомовых территориях до 30 мая 2021 года, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Мы поняли, что в данном случае нет никакой необходимости и нецелесообразно его проводить (голосование на придомовых территориях). Мы предлагаем в проекте постановления нашим коллегам отказаться от этого вида голосования с учетом того, что у нас более чем достаточно других мер, которые в условиях пандемии позволят нам обеспечить уровень безопасности", - сказала Памфилова на заседании ЦИК РФ.

По ее словам, ЦИК РФ, отдавая должное голосованию на придомовых территориях, не видит необходимости его применять.

"Трех дней голосования на дому и голосования групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования, более чем достаточно, чтобы развести потоки и обеспечить со всех точек зрения и доступность выборов для избирателей, и их безопасность", - отмечает Памфилова.

Она добавила, что Центризбирком не обладает прямыми полномочиями по исключению такого голосования на выборах, проходящих в регионах в течение года. Но ЦИК рекомендует воздержаться от такого голосования.