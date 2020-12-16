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Челябинца осудили на 7,5 лет колонии за нападение на судью

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Суд вынес обвинительный приговор жителю Челябинской области, напавшему на женщину-судью, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в среду.

Мировой судья в Еманжелинске вела уголовное дело нападавшего. Он обвинялся по статье 119 УК РФ (угроза убийством), поскольку в пьяном виде угрожал своему знакомому топором.

В декабре 2017 года подсудимый подкараулил судью у ее дома и нанес ей удары ножом и молотком в голову. Затем он догнал убегавшую женщину и ударил ножом в спину.

Суд признал его виновным по части 4 статьи 296 УК РФ (насильственные действия в связи с осуществлением правосудия) и приговорил к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденный и его адвокат обжаловали приговор, однако апелляционная инстанция оставила его в силе.

В пресс-службе Челябинского областного суда, где рассматривалась жалоба на приговор, "Интерфаксу" уточнили, что пострадавшей был причинен тяжкий вред здоровью, она выжила.

"Подсудимый пояснил на заседании, что у него было неприязненное отношение к ней. Мужчина полагал, что после ранения она не сможет исполнять обязанности, и его уголовное дело передадут другому судье", - сказали в пресс-службе.

Челябинская область

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