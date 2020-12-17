Очередное землетрясение зафиксировано на Байкале

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,9 произошел в ночь на четверг в Кабанском районе Республики Бурятия, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, землетрясение было зафиксировано 17 декабря в 1:43 по местному времени (16 декабря 20:43 мск) в точке с координатами 52.37 градусов северной широты 106.28 градусов восточной долготы. Эпицентр находился в акватории озера Байкал рядом с дельтой реки Селенги, вблизи залива Провал, где с начала декабря было зафиксировано четыре подземных толчков.

Энергетический класс сейсмособытия 11,1, магнитуда 3,9, интенсивность эпицентре 5 баллов. В поселках Степной Дворец (Бурятия) и Бугульдейка (Иркутская область) ощущалось 4-5 баллов, в Иркутске 3 балла.

Ранее сообщалось, что 10 декабря в Кабанском районе Бурятии с разницей в несколько часов было зарегистрировано четыре подземных толчка, в том числе утром и вечером два сильных - магнитудой 5,5 и 4,9, которые в Иркутске ощущались на уровне 5 и 4 баллов.

Эпицентры всех четырех землетрясений находились в районе дельты реки Селенга близ залива Провал на Байкале, который образовался при Цаганском землетрясении 12 января 1862 года. По легендам, тогда подземные толчки длились три дня.

В Иркутске введен режим повышенной готовности. Жертв и разрушений в городе не выявлено. Обнаружены небольшие повреждения зданий соцобъектов, в частности, в 18 школах зафиксированы небольшие трещины, осыпалась штукатурка. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.