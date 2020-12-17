Занятия младших классов Якутска отменены в связи с сильными холодами

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В Якутске отменили занятия для школьников с 1 по 5 класс из-за почти 50-градусных морозов, сообщает пресс-служба администрации города в четверг.

"Температура наружного воздуха составила минус 47 градусов. В связи с погодными условиями объявлен актированный день (день отмены занятий из-за погодных условий - ИФ) для учащихся 1-5 классов всех школ города Якутска и пригородов", - говорится в сообщении.

По данным Якутгидромета, температура до минус 46 градусов опустилась в Покровске, Батагае, Джалинде. В Верхоянске минус 47 градусов, в Амге - минус 48. В Оймяконе зафиксирована температура минус 50 градусов.