Заключенная калининградской ИК получила свой первый паспорт в 33 года

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Благодаря вмешательству прокуратуры 33-летняя осужденная, отбывающая наказание в Калининградской области, впервые получила паспорт гражданина России, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"В Калининградскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обратилась осужденная женской колонии. Она просила оказать ей помощь в получении паспорта гражданина РФ, поскольку у нее отсутствуют необходимые для этого документы, в том числе и свидетельство о рождении", - говорится в пресс-релизе.

Женщина не могла самостоятельно обратиться в суд за защитой своих прав, так как находилась в колонии. В результате прокурору пришлось неоднократно обращаться в суд в интересах осужденной. В суде были установлены факты ее рождения и проживания на территории РФ, а также удовлетворено требование обязать отдел ЗАГС города Гурьевск выдать женщине свидетельство о рождении.

"По результатам проведенной работы 15 декабря осужденной впервые был вручен паспорт гражданина Российской Федерации", - заключает пресс-служба.