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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 13:10

Грузовые суда попали в ледовый плен на Волге под Астраханью

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Сложная ледовая ситуация стала причиной вынужденной остановки кораблей на Волге в районе села Рассвет Астраханской области.

Как сообщили "Интерфаксу" в главке МЧС по региону, "Жигулевск-1" и "Криуша" не могут продолжить движение. Рядом еще четыре судна ожидают проводки: это - теплоходы "Сармов-3", "Волго-Балт-228" "Омский-103", "Баку Скай", груженые соей и кукурузой и следующие в Иран.

На помощь судам идет ледокол "Георгий Седов".

В медицинской помощи экипажи судов не нуждаются, запасов еды и воды достаточно. Угрозы затопления судов нет.

"Жигулевск-1" и "Криуша" застряли в ледяных торосах 11 декабря.

Астраханская область Волга

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