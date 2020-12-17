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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 14:54

Мурманский губернатор попросил "Газпром" оценить стоимость газопровода

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Мурманская область продолжает искать пути газификации региона для снижения стоимости отопления для населения и развития промышленных предприятий, сообщил "Интерфаксу" губернатор региона Андрей Чибис.

"По предварительным подсчетам, на создание инфраструктуры регазификации, перевода ТЭЦ и котельных на СПГ только в Мурманске потребуется порядка 140 млрд рублей. Это инвестиции, которые никогда не будут окуплены", - сказал Чибис, отмечая, что цена на СПГ нестабильна и это влечет за собой риски.

По его словам, сейчас вновь рассматривается вопрос строительства газопровода из Ленинградской области через Карелию. При этом Карелия заинтересована в реализации такого сценария, отметил Чибис.

"Этот вопрос обсуждался с премьер-министром Михаилом Мишустиным, когда он был здесь. Соответствующее поручение дано вице-премьеру Александру Новаку. Недавно прошла серия совещаний по этому поводу, и "Газпрому" дано поручение к февралю сделать предварительный расчет стоимости газопровода, после этого в правительстве РФ будет обсуждаться решение", - сказал губернатор.

Мурманская область Андрей Чибис Газпром

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