Прокуратура проверит сообщения о замерзающих на уроках школьниках

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Чувашии сообщила, что проверит сообщения СМИ и интернет-пользователей о том, что в одной из школ Алатырского района дети мерзнут на уроках при температуре плюс 13 градусов. Если проверка выявит нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.

16 декабря житель села Ахматово опубликовал в группе "Подслушано. Алатырь" во "ВКонтакте" анонимное сообщение о том, что ученики этой школы каждый день просиживают по семь часов в день при температуре плюс 13 и это продолжается уже не один месяц. Автор сообщения просил о помощи.

Публикации и сюжеты об этом сделали региональные СМИ, например, "Вести.Чувашия".