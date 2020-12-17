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ЭфирПутин: пресс-конференция-2020Обновлено в 16:44

Прокуратура проверит сообщения о замерзающих на уроках школьниках

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Чувашии сообщила, что проверит сообщения СМИ и интернет-пользователей о том, что в одной из школ Алатырского района дети мерзнут на уроках при температуре плюс 13 градусов. Если проверка выявит нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.

16 декабря житель села Ахматово опубликовал в группе "Подслушано. Алатырь" во "ВКонтакте" анонимное сообщение о том, что ученики этой школы каждый день просиживают по семь часов в день при температуре плюс 13 и это продолжается уже не один месяц. Автор сообщения просил о помощи.

Публикации и сюжеты об этом сделали региональные СМИ, например, "Вести.Чувашия".

прокуратура Чувашии Алатырский район

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