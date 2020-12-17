Летевший из Саранска в Минеральные воды самолет вынуждено сел в Волгограде

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Авиарейс "Саранск - Минеральные воды" в четверг совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам.

Пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова сообщила, что самолет с 43 пассажирами на борту приземлился в 16:17 по местному времени (15:17 по Москве).

В 19:15 ожидается прибытие запасного борта для вывоза пассажиров. Вылет запланирован на 20:00.

Пассажиры ожидают вылета в терминале аэропорта.