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Петербуржец, направивший нож на полицейского, получил три года колонии

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор местному жителю Александру Хорошкевичу, признав его виновным в применении насилия к сотруднику вневедомственной охраны. Об этом сообщает в четверг объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Суд установил, что Хорошкевич совершил умышленное преступление средней тяжести. Суд учел наличие у обвиняемого малолетнего ребенка и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. По совокупности приговоров (мужчина ранее судим) он будет три года находиться в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

По данным суда, днем 19 марта Хорошкевич на Крестовском проспекте в ответ на законное требование сотрудника вневедомственной охраны показать документы продемонстрировал складной нож, лезвие которого направил в сторону полицейского, угрожая ему применением насилия.

Ранее судимый Хорошкевич вину не признал. Он рассказал, что "ел яблоко и не понимал причин данного требования". Кроме того, документов у него не было. По словам подсудимого, полицейские интересовались содержимым его карманов, и нож он показал в ответ на требование предъявить запрещенные предметы. После появления в руках Хорошкевича ножа сотрудники вневедомственной охраны якобы повалили его на землю и удерживали до прибытия подкрепления.

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