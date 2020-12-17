Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:10Заразились
на 17.12В России 2 762 668+28 214В мире 74 210 350+734 370

Шести СПГ-газовозам под флагом Кипра разрешили заходить в Сабетту

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило список судов под иностранным флагом, получивших разрешение на перевозку сжиженного природного газа (СПГ) из морского порта Сабетта. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, в список вошли шесть судов под флагом Кипра: речь идет судах Pyotr Kapitsa, Lev Landau, Zhores Alferov, Ilya Mechnikov, Nikolay Basov и Nikolay Semenov.

В марте 2019 года правительство РФ утвердило список из 28 судов под иностранным флагом, которым до конца 2043 года разрешены перевозки СПГ и газового конденсата, добытых на территории РФ и погруженных на указанные суда в морском порту Сабетта, до первого пункта выгрузки или перегрузки, в том числе в морских портах Мурманск и Петропавловск-Камчатский.

Сабетта Кипр СПГ

Новости

Что произошло за день: четверг, 17 декабря

Минтруд заявил, что более 16 млн детей получат выплаты в 5 тыс. руб.

Минтруд заявил, что более 16 млн детей получат выплаты в 5 тыс. руб.
Пандемия коронавируса

Гинцбург сказал, что "лайт-вакцина" поможет снизить COVID-смертность

Банковский сектор РФ впервые за 3 года вернулся к дефициту ликвидности

Борьба с иноагентами

Благотворителей и экологов выведут из-под нового закона об иноагентах

Благотворителей и экологов выведут из-под нового закона об иноагентах
Путин: пресс-конференция-2020

Большая пресс-конференция Путина. Самое основное

Большая пресс-конференция Путина. Самое основное
Дело журналиста Ивана Сафронова

Путин заявил, что в деле Сафронова нет преследования по личным мотивам

Пандемия коронавируса

Путин не исключил создания в РФ "лайт-вакцины" с эффективностью 85%

Путин: пресс-конференция-2020

Путин ответил на 68 вопросов на пресс-конференции, длившейся 4,5 часа

Путин ответил на 68 вопросов на пресс-конференции, длившейся 4,5 часа
Путин: пресс-конференция-2020

Путин заверил, что в РФ локдаун не планируется

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');