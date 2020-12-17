Шести СПГ-газовозам под флагом Кипра разрешили заходить в Сабетту

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило список судов под иностранным флагом, получивших разрешение на перевозку сжиженного природного газа (СПГ) из морского порта Сабетта. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно распоряжению, в список вошли шесть судов под флагом Кипра: речь идет судах Pyotr Kapitsa, Lev Landau, Zhores Alferov, Ilya Mechnikov, Nikolay Basov и Nikolay Semenov.

В марте 2019 года правительство РФ утвердило список из 28 судов под иностранным флагом, которым до конца 2043 года разрешены перевозки СПГ и газового конденсата, добытых на территории РФ и погруженных на указанные суда в морском порту Сабетта, до первого пункта выгрузки или перегрузки, в том числе в морских портах Мурманск и Петропавловск-Камчатский.