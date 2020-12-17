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Один человек погиб и двое пострадали при падении машины с моста на Урале

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Автомобиль "Волга" упал в четверг с моста в Камышловском районе Свердловской области, есть погибший и пострадавшие, сообщает региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло на 16-м км автодороги Камышлов - Шадринск.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Волга" не справился с управлением, наехал на препятствие и упал с моста.

В результате ДТП погиб 44-летний пассажир автомобиля. Второму пассажиру и водителю медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались.

По данным ГИБДД, освидетельствование показало, что водитель был пьян.

Автоинспекторам мужчина пояснил, что приехал утром на работу в одно из сел, распил спиртное с двумя гражданами, после чего они вместе отправились в гости в одну из деревень. Во время движения пассажиры просили его сбавить скорость, но тот их не послушал, подчеркивает ГИБДД.

Кроме того, в момент ДТП водитель и его пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении.

Свердловская область

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