Правительство выделило 2,7 млрд руб. на лекарства COVID-пациентам в регионах

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минздраву России из резервного фонда правительства 2,7 млрд рублей для лечения пациентов с коронавирусом в регионах.

Документ распоряжения опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, в целях реализации мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву РФ выделяются бюджетные ассигнования в размере 2 млрд 787 млн 305,5 тыс. рублей на предоставление "иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету города Байконура".

Отмечается, что средства будут выделены в целях софинансирования расходных обязательств этих субъектов по финансовому обеспечению мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом, получающих медпомощь в амбулаторных условиях, в соответствии с временными методическими рекомендациями Минздрава.

Минздраву России поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием указанных в пункте настоящего распоряжения бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство РФ до апреля 2021 года.