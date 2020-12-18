Российский юрист получил срок за кражу 819 000 евро со счета Нидерландов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Москве приговорил российского юриста-международника Якова Мельникова к четырем годам колонии общего режима за кражу более 819 000 евро с депонентского счета Минфина Нидерландов, сообщили в СКР. Эти деньги причитались российскому государству, отметили в ведомстве.

Деньги, которые стали предметов хищения, Минсвязи СССР в 1991 году внесло на этот счет членского взноса при вступлении в международный консорциум спутниковой связи "Интелсат" на основании постановления кабинета министров СССР. Мельников узнал об этих деньгах.

После банкротства консорциума Мельников, "имея умысел на личное обогащение", в 2012-2013 годы предоставил в Минфин Нидерландов поддельные документы с ложными сведениями о том, будто бы российское государство передало ему право истребовать эти деньги, заявили в СК. И он эти деньги похитил и потратил по своему усмотрению, установило следствие. Сумма хищения по курсу Банка России на дату кражи превысила 33 млн рублей.

Действия юриста пресекли сотрудники СКР и ФСБ. Суд признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).