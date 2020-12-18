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В Петербурге задержали коллекторов, "выбивавших" долг из бизнесмена

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Кировском районе Петербурга трое приезжих силой заставляли бизнесмена вернуть 700 тыс. рублей, возбуждено дело, сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка МВД.

Накануне, 17 декабря, днем на Дачном проспекте произошел конфликт между несколькими мужчинами: трое вывели четвертого из кафе и насильно усадили в автомобиль. Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и доставили участников инцидента в отдел.

В полиции потерпевший, который оказался генеральным директором фирмы, написал на оппонентов заявление, согласно которому, они требовали у него возвращение 700 тыс. рублей долга. По данному факту возбуждено дело о вымогательстве. Задержаны двое уроженцев Дагестана и приезжий из среднеазиатского государства, говорится в сообщении.

Петербург МВД

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