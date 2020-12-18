Выплаты по 5 тыс. рублей на ребенка будут автоматическими

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президентские выплаты по пять тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет семьи смогут получить автоматически, если уже подавали заявки на дополнительную финансовую помощь от государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В пятницу в ходе совещания со своими заместителями премьер сообщил, что подписал два документа, которые обеспечивают финансирование, порядок и условия единовременных выплат семьям с детьми до восьми лет. "На каждого ребенка родители или опекуны получат по пять тысяч рублей. Всего мы направим на такие цели более 73,5 млрд рублей", - напомнил он.

"Тем, кому уже поступали в этом году дополнительные детские выплаты, никаких заявлений подавать не надо. Таким семьям они будут назначены в автоматическом режиме", - сказал Мишустин.

"Направить заявления надо будет лишь в случае, если был закрыт банковский счет или семья ранее не получала выплат, в том числе потому что ребенок родился 1 июля этого года и позже. Таким семьям нужно будет обратиться в территориальные органы пенсионного фонда или подать заявление через портал Государственных услуг", - добавил он.

Премьер подчеркнул, что важно перечислить средства оперативно. "Чтобы люди могли воспользоваться ими в ближайшее время и приобрести детям подарки как можно скорее, устроить для них новогодний праздник, несмотря на все сложности, с которыми столкнулись в уходящем году", - сказал Мишустин.

Он также поручил Минтруду и Минфину контролировать, чтобы новогодние выплаты для детей до 8 лет были получены в срок. "Пожалуйста, организуйте работу так, чтобы мамам, папам, дедушкам, бабушкам, всем опекунам, которые воспитывают детей, оказывалась полная поддержка в предоставлении выплат. Объясняйте им, куда нужно обращаться, что делать", - сказал премьер.

Мишустин поручил провести соответствующую информационную кампанию. "Если человек считает, что ему средства необоснованно не перечислили или случились какие-то проволочки, разбирайтесь в каждом конкретном случае. Все дети должны получить эту президентскую выплату", - сказал он.

Премьер-министр также сообщил, что накануне на портале Госуслуг была открыта электронная форма для заявлений на выплаты. По его словам, на сегодняшнее утро их число превысило 300 тысяч.

"Заявления на выплату будут рассматриваться не более пяти дней. После этого в течение следующих трех рабочих дней средства должны быть перечислены. Прошу Пенсионный фонд неукоснительно соблюдать эти сроки", - сказал Мишустин.