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У руководителей фирмы в Петербурге изъяли авто и мотоциклы на 100 млн руб.

Бизнесмены проходят по делу о крупной невыплате зарплат

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Центральном районе Петербурга расследуется дело о крупной невыплате зарплат, у фигурантов дела изъята техника на 100 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба СКР по северной столице.

По версии следствия, фактические руководители ООО "Гроссман Рус" с февраля по август 2020 года не выплатили заработную плату работникам на общую сумму не менее 20 млн рублей.

Накануне, 17 декабря, по адресам проживания двух подозреваемых СК и полиция провели обыски в Петербурге, Москве и Московской области, в ходе которых изъяли дорогостоящие ретроавтомобили и мотоциклы общей стоимостью около 100 млн рублей. Сами фигуранты находятся в розыске, сообщает ведомство.

Имена подозреваемых СК не уточняет. Расследование уголовного дела (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) продолжается.

Согласно данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Гроссман Рус" (ООО "Гросманн Рус") - крупная компания, специализирующаяся на торговле машинами и оборудованием. В 2019 году ее доход превысил 2,2 млрд рублей. Заявленное количество сотрудников - 187. В августе в отношении компании начали процедуру банкротства.

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