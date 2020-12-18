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В МВД заявили, что наркотики в РФ никогда не будут легализованы

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Россия никогда не допустит легальных продаж наркотиков внутри страны, заявил заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов.

"В мире сегодня существует такая тенденция, на уровне политики отдельных государств, легализации наркотиков. Эта наркокультура сегодня развивается, прививается и пытаются ее внедрить к нам", - сказал он в интервью проекту "Лично - детям", который реализуется на базе совета при Уполномоченном при президенте России по правам ребенка.

"Мы, наша страна, мы стоим и последовательно отстаиваем позицию нулевой терпимости. Мы говорим, что наркомания - это болезнь, наркоманов надо лечить, но легально продавать наркотики, ослаблять контроль за ними мы не будем", - подчеркнул Зубов.

Он также отметил, что в РФ "есть проблема синтетических наркотиков, которые пришли к нам тоже не с нашей стороны". "Мы боремся с этим, находимся в хорошем диалоге с полициями других государств", - сказал Зубов.

Кроме того, по его словам, российским правоохранительным органам "удалось если не остановить, то практически перекрыть полностью массированное поступление наркотиков из мест их произрастания в Афганистане".

МВД РФ Игорь Зубов

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