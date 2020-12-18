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Новосибирские ученые построили прототип беспилотного циклолета

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Ученые Института теплофизики имени Кутателадзе создали летающий прототип беспилотного циклолета – летательного аппарата, способного к вертикальному взлету и посадке, в том числе на наклонные поверхности, сообщил директор института Дмитрий Маркович журналистам в пятницу.

"На сегодняшней стадии это летающий образец циклолета на 60 кг, он уже испытан, он уже показывает высокие характеристики по маневренности, продолжительности полета. Следующий этап – это тестирование таких машин на конкретных приложениях: разведка природных ресурсов, сельское хозяйство и так далее", - сказал он.

К 2025 году планируется создать 2-тонную машину грузоподъемностью до 500 кг, уточнил Маркович.

По его словам, летательный аппарат использует известный более 100 лет, но в свое время проигравший конкуренцию вертолетам принцип движения, что было связано с более сложным управлением.

У циклолета пропеллеры, расположенные по бокам летательного аппарата, напоминают гребные колеса старинных пароходов, лопасти этих "колес" позволяют варьировать угол атаки, рассказал Маркович.

"Летные характеристики – примерно на уровне вертолетной техники, система управления – сложнее. <...> У них повышенная маневренность, улучшенные характеристики звукового воздействия, они могут, в отличие от вертолетов, садиться и взлетать на наклонную поверхность, что имеет значение для корабельной техники, могут причаливать к вертикальным стенам зданий", - отметил директор института.

По его словам, такие аппараты имеют перспективу как в оборонной сфере, так и в гражданской, например, городского аэротакси.

Новосибирск Института теплофизики имени Кутателадзе

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