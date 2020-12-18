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Суд отпустил по УДО еще одного фигуранта "дела 27 июля"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Калужской области удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении фигуранта "дела 27 июля" Ивана Подкопаева, сообщил "Интерфаксу" адвокат Александр Борков в пятницу.

"Апелляционный суд в Калужской области решил отпустить Ивана Подкопаева по УДО, мы сейчас оформляем бумаги и надеемся, что он сегодня сможет выйти на свободу", - сказал Борков.

Протесты в Москве

Как сообщалось, Подкопаев стал первым осужденным в связи с событиями в центре Москвы 27 июля. 3 сентября Тверской суд Москвы приговорил его к трем годам колонии общего режима за нападение на сотрудников Росгвардии на несанкционированной акции в центре Москвы.

Дело Подкопаева было рассмотрено в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он признал вину и раскаялся в содеянном. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор до двух лет.

Согласно фабуле уголовного дела, "в ходе акции Подкопаев, скрыв лицо под "балаклавой", распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии". В результате двум пострадавшим военнослужащим, получившим химический ожог слизистой обоих глаз, потребовалась медицинская помощь.

В центре Москвы 27 июля 2019 года в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ). В рамках дела реальные сроки получили несколько человек.

Иван Подкопаев Калужская область Александр Борков Москва

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