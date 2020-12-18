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Волгоградка проведет пять лет в колонии за отправку ИГ 10 500 рублей

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Марию Подобедову из Волгоградской области к пяти годам колонии общего режима. Как сообщила пресс-служба суда, она признана виновной в содействии терроризму (ч.1 ст.205.1 УК)

Суд установил, что Подобедова с августа по сентябрь 2016 года перевела 10 500 рублей на счет, который ей указал член запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Ростов-на-Дону Волгоградская область ИГ Мария Подобедова

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