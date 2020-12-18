Три человека погибли в ДТП с экскаватором в Красноярском крае

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль Toyota столкнулся с экскаватором на трассе под Красноярском, погибли три пассажира иномарки, сообщает в пятницу пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

ДТП произошло вечером на обходе Красноярска в Березовском районе.

Водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с колесным экскаватором. В результате ДТП мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, с серьезными травмами был госпитализирован, а трое его взрослых пассажиров погибли на месте происшествия, говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

На месте работает полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.