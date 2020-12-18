Ксения Чудинова объявила об уходе с поста главного редактора проекта "Сноб"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Главный редактор проекта "Сноб" Ксения Чудинова 31 декабря покинет свою должность. Об этом Чудинова сообщила в своем блоге на сайте "Сноба".

"Проект "Сноб" остается в надежных руках издателя и единственного владельца Марины Геворкян и главного редактора проекта Сергея Николаевича", - добавила она.

Чудинова работает в "Снобе" на разных должностях с 2009 года. В 2018 году она сменила на посту главного редактора проекта Станислава Кучера.