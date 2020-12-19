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Умер писатель-фантаст Роман Арбитман

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Писатель-фантаст Роман Арбитман, известный под псевдонимом Лев Гурский, скончался на 59-м году жизни от коронавируса, сообщил литературный критик Александр Архангельский.

"От ковида умер Роман Арбитман. Не могу поверить", - написал Архангельский на своей странице в фейсбуке.

Арбитман родился 7 апреля 1962 года в Саратове. Публиковался под несколькими псевдонимами: Лев Гурский, Рустам Станиславович Кац, Аркадий Данилов и Андрей Макаров. Автор более 30 книг. В 1999 году по книге "Перемена мест" был снят телесериал "Досье детектива Дубровского", в котором фамилия главного героя книги Штерн изменена на Дубровский.

Роман Арбитман

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