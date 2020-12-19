В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В работе соцсети "ВКонтакте" произошел сбой, свидетельствуют данные Downdetector.

Сообщения о проблемах начали поступать в 14:08 и их число продолжает расти. В частности, некоторые пользователи не могут войти в аккаунт, загрузить страницу или воспользоваться мессенджером.

15 декабря соцсеть "ВКонтакте" объявила об изменении дизайна: шапка сайта стала белой, обновился вид иконок и логотип. Тестовый запуск был проведен в октябре.