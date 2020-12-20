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Правительство профинансирует обучение преподавателей IT-технологиям

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Преподаватели колледжей и вузов, а также методисты смогут пройти бесплатные курсы повышения квалификации в сфере цифровых технологий на базе университета "Иннополис". Постановление о правилах предоставления субсидии на эти цели подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"На таких курсах научат внедрять цифровые технологии в образовательные программы и применять их при преподавании профильных дисциплин. Это повысит цифровую грамотность специалистов и поможет им оставаться востребованными в своей профессии", - сообщает в воскресенье пресс-служба правительства.

В дальнейшем преподаватели смогут адаптировать свои дисциплины так, чтобы студенты получали знания в области IT и сквозных технологий, а затем применяли их в выбранной профессии. Например, это могут быть квантовые и нейротехнологии, компоненты робототехники и сенсорики, технологии беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальностей.

"На базе "Иннополиса" уже создается опорный центр, который объединит колледжи и вузы для совместной разработки новых образовательных программ, по которым будут готовить профессионалов в различных сферах. Кроме того, в университете появится единый учебно-методологический центр для подготовки преподавателей по направлениям IT-специальностей. Они в том числе будут обучать будущих разработчиков, специалистов по робототехнике и информационной безопасности", - говорится в сообщении.

На эти цели предусмотрено федеральное финансирование. Субсидия поможет покрыть расходы на зарплату сотрудников и привлеченных специалистов, а также затраты на аренду помещений и закупку программного обеспечения.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика".

Михаил Мишустин

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