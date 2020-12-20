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Братьев из Оренбурга задержали за двойное убийство 24-летней давности

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Оренбургской области задержала двух мужчин, подозреваемых в двойном убийстве, совершенном более двадцати лет назад, сообщает пресс-служба регионального главка в воскресенье.

"Задержаны два брата, находящиеся в федеральном розыске. Сотрудниками полиции было установлено, что граждане проживают по поддельным документам. Задержания проходили в Нижегородской и Челябинской областях. В настоящее время они доставлены в Оренбург", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что братья 24 года находились в федеральном розыске по подозрению в двойном убийстве граждан Казахстана.

В ноябре 1996 года тела мужчины 1970 года рождения и его сестры 1973 года рождения были обнаружены со следами обгорания на берегу озера Микутка.

Оренбургская область

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