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Мишустин утвердил состав комиссии по аудиовизуальному контенту

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении правительственной комиссии по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента, сообщает пресс-служба правительства.

Президиум возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Правкомиссия займется разработкой механизмов стимулирования выпуска и распространения аудиовизуальной продукции, а также подготовкой предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере.

Решение о создании новой структуры было принято в июне 2020 года. Кабмин реорганизовал комиссию по аудиовизуальным сервисам, включив ее в состав правительственной комиссии по развитию телерадиовещания, которая была переименована в правительственную комиссию по развитию производства и распространения отечественного аудиовизуального контента.

В состав президиума комиссии вошли, в том числе, первый замруководителя администрации президента Алексей Громов, замруководителя администрации президента - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, начальник управления президента по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов, начальник Управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, начальник Управления президента по общественным проектам Сергей Новиков, замруководителя аппарата правительства Леонид Левин, директор департамента пресс-службы и референтуры - пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Кроме того, в списке гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, гендиректор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров, гендиректор "Национальной Медиа Группы" Ольга Паскина, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

В саму правительственную комиссию включены представители отраслевых ассоциаций, федеральных телеканалов, операторов связи, медиа, а также интернет-компаний, информирует пресс-служба правительства.

Михаил Мишустин

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