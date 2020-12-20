На Кубани началась проверка информации об избиении маленького ребенка

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Краснодарского края проверяют опубликованное видео, в котором женщина избивает ребенка, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Поступил материал, организована проверка", - сказал собеседник агентства.

В воскресенье в соцсетях был опубликован ролик, на котором женщина избивает маленького ребенка. Согласно описанию видео, женщина является мамой четырехлетнего мальчика, а действие происходит в поселке Южный под Армавиром.