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Военные построили инфекционный медцентр на Сахалине

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ досрочно завершили строительство и сдали в эксплуатацию медицинский инфекционный центр в Южно-Сахалинске, сообщили в военном ведомстве.

"Инфекционный корпус полностью укомплектован новейшей медицинской техникой, аппаратами искусственной вентиляции легких, цифровым рентгеновским комплексом, портативным ультразвуковым сканером, сложным лабораторным оборудованием для эндоскопии и взятия анализов", - сообщили в министерстве.

Там отметили, что данный инфекционный центр является 30-м по счету медицинским учреждением, построенным военными строителями в 2020 году с начала ухудшения эпидобстановки в стране.

Инфекционный центр войдёт в состав военного госпиталя, строящегося на Сахалине, на втором этапе возведения планируется создать четырехэтажный лечебный корпус с операционным блоком, палатным, хирургическим, терапевтическим, диагностическим и другими отделениями.

2 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что около 13 тысяч человек прошли лечение от коронавируса в медицинских центрах Минобороны, из них более 8 тысяч - военнослужащие. А глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил 2 декабря, что 29 построенных военных медцентров расположены в 22 субъектах РФ.

Сахалин

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