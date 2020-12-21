Четыре человека погибли в столкновении Lada с грузовиком на Кубани

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае ночь в столкновении грузовика Iveco и Lada Largus погибли четыре человека, еще один получил травмы, сообщили в региональном управлении МВД.

ДТП произошло на 78-м км дороги "Краснодар - Кропоткин" около 02:00 по московскому времени. По предварительным данным полиции, водитель легковой машины "не выбрал безопасную скорость движения в соответствии с дорожными условиями, не справился с управлением", выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Водитель и три пассажира Lada погибли на месте, пострадал водитель грузовика.

По факту столкновения началась проверка.