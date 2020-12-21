Воспитанники детсада на Урале получили ожоги от бактерицидной лампы

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Несколько воспитанников детского сада в Полевском (Свердловская область) получили ожоги от бактерицидной лампы.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, по предварительным данным, сотрудники детсада включили бактерицидную лампу вместе с обычным освещением.

Следственным отделом регионального СКР организована проверка, опрашиваются сотрудники детсада и родителей детей. Кроме того, проводится судебно-медицинская экспертиза для определения степени вреда здоровью детей.