Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:33Заразились
на 21.12В России 2 877 727+29 350В мире 76 823 486+534 444

Ядерная триада теперь сможет гарантированно обеспечить безопасность РФ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Ядерная триада России вышла на уровень гарантированного обеспечения безопасности страны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"К середине декабря 2020 года доля современных образцов вооружения и техники в войсках России составляет уже более 70 процентов. Это по силам общего назначения. А в ядерных силах - 86 процентов. Таким образом, наша армия и, что особенно важно, ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России", - сказал Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ в понедельник.

Вместе с тем, по его словам, "стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо". "Скорость изменения во всех критически важных для вооруженных сил сферах необычайно высока. Это даже не "Формула-1", скорости изменений космические", - сказал Путин.

При этом, говоря о показателях оснащенности армии современным оружием, президент напомнил о том, как обстояло с этим дело ранее.

"Во времена Советского Союза в советской армии по силам общего назначения (доля) современных на тот период вооружений и техники составляла 54%. По стратегическим ядерным силам - 65-70 процентов. (...) В 2000 году уровень современных вооружений по силам общего назначения упал до критического уровня в 12 процентов. А по силам ядерного сдерживания - до 35", - сказал Путин.

Владимир Путин Минобороны РФ

Новости

Путин возглавил Госсовет РФ

Путин возглавил Госсовет РФ

РФ приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря

РФ приостановит авиасообщение с Великобританией с 22 декабря

АТОР счел весьма вероятным прекращение авиасообщения с Великобританией

АТОР счел весьма вероятным прекращение авиасообщения с Великобританией

Сергей Боярский прояснил судьбу мата в соцсетях

РФПИ назвал "Спутник V" высокоэффективным против новой мутации COVID

РФПИ назвал "Спутник V" высокоэффективным против новой мутации COVID

"АвтоВАЗ" начал производство обновленного внедорожника Niva

Депутаты обяжут соцсети мониторить контент с февраля

Пандемия коронавируса

В Кремле не стали отвечать на вопрос об авиасообщении с Британией

Пандемия коронавируса

В РАН заверили в эффективности имеющихся вакцин против нового штамма COVID

Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве

Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');