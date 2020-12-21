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В Татарстане беременная погибла в ДТП с пьяным водителем кроссовера

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Дорожная авария с участием двух легковушек унесла жизнь беременной женщины в Татарстане, водитель одного из автомобилей был пьян, возбуждено уголовное дело.

19 декабря на трассе Казань-Малмыж пьяный мужчина за рулем Infiniti FX 35 врезался во встречный Chevrolet Cruze, за рулем которого была 24-летняя девушка, она погибла. Еще пять человек были госпитализированы, сообщил в понедельник старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Он добавил, что по данному случаю возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Погибшая женщина была беременна, уточнил Галиев "Интерфаксу".

Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

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