В Татарстане беременная погибла в ДТП с пьяным водителем кроссовера

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Дорожная авария с участием двух легковушек унесла жизнь беременной женщины в Татарстане, водитель одного из автомобилей был пьян, возбуждено уголовное дело.

19 декабря на трассе Казань-Малмыж пьяный мужчина за рулем Infiniti FX 35 врезался во встречный Chevrolet Cruze, за рулем которого была 24-летняя девушка, она погибла. Еще пять человек были госпитализированы, сообщил в понедельник старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Он добавил, что по данному случаю возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Погибшая женщина была беременна, уточнил Галиев "Интерфаксу".

Расследование дела находится на контроле прокуратуры.