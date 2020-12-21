Петербургский бизнесмен осужден за заказное убийство ради чужой жены

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор предпринимателю Габилу Асадову, признанному виновным в организации заказного убийства сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Асадову по этому делу назначено наказание в виде 16 лет колонии. По совокупности приговоров (ранее он уже был осужден по делу о заказном убийстве) подсудимый проведет в колонии строгого режима 19 лет, говорится в пресс-релизе.

Как установил суд, в 2012 году 51-летний Асадов организовал убийство мужчины, чтобы беспрепятственно общаться с его женой. Он нанял двух исполнителей, пообещав каждому по 100 тыс. рублей, но позже один из них отказался участвовать в преступлении.

По данным пресс-службы городской прокуратуры, 29 июля 2012 году у дома на Северном проспекте исполнитель около 60 раз ударил жертву, в том числе предметом, похожим на бейсбольную биту. Мужчина умер на месте нападения. После убийства исполнитель встретился с Асадовым в кафе "Волна" и получил от него 200 тыс. рублей.

Отмечается, что бизнесмен вину в организации убийства не признал.

Ранее он проходил по делу об убийстве бизнесмена по заказу ресторатора Ильхама Алиева и покушении на предпринимателя из Сертолова. В 2016 году Всеволожский городской суд Ленобласти приговорил Асадова к 11 годам колонии за посредничество в этом преступлении.