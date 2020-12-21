Частные похоронщики в Петербурге добились отмены госмонополии на перевозку тел с COVID

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский городской суд частично удовлетворил иск частной похоронной компании к городскому бюро, организующему захоронение пациентов с коронавирусом.

Как сообщила в понедельник пресс-служба судов Петербурга, в суд обратилось ООО "Специализированная служба по вопросам похоронного дела Санкт-Петербурга и Ленинградской области" (ООО "Похоронная служба"). Компания оспорила фактическую монополию городских властей на захоронение людей с подтвержденным коронавирусом.

Суд частично удовлетворил требования истца и распорядился признать недействительным распоряжение городского комитета по здравоохранению, согласно которому доставлять тела умерших с коронавирусом могут только городские предприятия.