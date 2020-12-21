Северный флот с 1 января 2021 года получит статус военного округа

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому Северный флот с 1 января 2021 года окончательно приравнен к военному округу.

"Считать Северный флот межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющим задачи военного округа", - говорится в опубликованном указе президента, подписанном 21 декабря.

В нем говорится, что Северному флоту при осуществлении своей деятельности руководствоваться положением о военном округе ВС РФ.

В настоящее время в РФ четыре военных округа: Западный, Центральный, Южный и Восточный. Северный флот станет пятым.

Согласно новому военно-административному делению Северный флот охватывает Республику Коми, Архангельскую и Мурманскую области, а также Ненецкий автономный округ.