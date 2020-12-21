Из-за избиения детей в многодетной семье в Хакасии возбудили уголовное дело

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и республике Хакасия возбудило уголовное дело об истязании детей в семье в хакасском селе Туим, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбудили после сообщения в СМИ о семье, в которой воспитывается шестеро несовершеннолетних детей. "В сюжете рассказывается о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию детей со стороны их матери и о причинении телесных повреждений детям их бабушкой. Кроме того, малолетние ограничены в передвижении, воспитываются в неблагополучных условиях", - говорится в пресс-релизе.

Также в сюжете сообщается, что семья состоит на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, но меры по этому поводу не принимались.

Уголовное дело расследуется по п."г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).