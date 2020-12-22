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Почти три четверти россиян планируют слушать новогоднюю речь Путина

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Традиционное новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам планируют слушать 72% сограждан - 43% собираются внимательно слушать речь главы государства, остальные 29% - в общих чертах, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно исследованию, из всех возрастных категорий наибольшее число респондентов, планирующих слушать новогоднюю речь Путина, приходится на молодежь в возрасте до 24 лет (78%). При этом половина респондентов этого возраста (51%) собирается внимательно слушать эту речь, в общих чертах - более четверти (27%).

Опрос показывает, что российских женщин, планирующих слушать предстоящее новогоднее обращение, оказалось существенно больше, чем мужчин - 78% и 65% респондентов соответственно.

По данным SuperJob.ru, россияне рассчитывают, что среди тем, которые в своем новогоднем обращении поднимет президент, будут уровень жизни и благосостояние граждан, здравоохранение и борьба с коронавирусом, рынок труда и поддержка семей.

Исследование показывает, что не планируют слушать новогоднюю речь президента 28% россиян.

Опрос был проведен 23-28 ноября 2020 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 455 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

Владимир Путин

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