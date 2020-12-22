МВД впервые раскрыло информацию по виновным в ДТП иностранцам

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - МВД РФ впервые раскрыло данные по иностранцам, по вине которых совершаются аварии в России: в тройку лидеров антирейтинга вошли граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на отчет Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

Газета поясняет, что до сих пор полиция публиковала только сводные цифры по ДТП с приезжими в России, теперь же появилась разбивка по странам. Данные в отчете Научного центра охватывают период за девять месяцев 2020 года. Согласно отчету, чаще всего за этот период ДТП в РФ провоцировали граждане Узбекистана (797 аварий), Киргизии (701), Таджикистана (599), Азербайджана (282), Армении (280).

На другом конце антирейтинга, в который вошли 20 стран, оказались граждане Афганистана, Эстонии (по 5 ДТП), Японии и Литвы (по 6 аварий), Руанды (7). "Ъ" также отмечает, что больше всего жертв за 9 месяцев текущего года было зафиксировано в ДТП, совершенных приезжими из Таджикистана (76 погибших). "Больше всего ранено - 1080 человек - в результате аварий по вине граждан Узбекистана", - говорится в материале.

Газета обращает внимание, что лидирующие позиции Узбекистана и Таджикистана в антирейтинге отчасти объясняются статистикой по приезжим. Так, согласно данным главного управления МВД по миграции, за девять месяцев 2020 года на миграционный учет было поставлено 4,15 млн граждан из этих стран (54% всех прибывших в РФ иностранцев).

Комментарии экспертов

Главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин пояснил "Ъ", что в среднеазиатских странах уровень подготовки автомобилистов существенно ниже российского. Он также отметил, что таксисты-мигранты зачастую работают по 14-16 часов в сутки, что тоже провоцирует аварийность.

Председатель Всероссийского конгресса узбеков Ибрагим Худайбердиев считает, что большинство "некорректных ситуаций", в которых оказываются трудовые мигранты, - "следствие не совсем удачной социально-культурной адаптации".

Глава Азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев поясняет, что уроженцы этой страны зачастую работают в РФ в сфере транспортных услуг - такси, доставке продуктов питания - и поэтому "в принципе много ездят". "В Москве и области многие таксопарки или предприятия мелкой оптовой торговли, к примеру, принадлежат выходцам из Азербайджана. Отсюда и статистика. Если бы в этой сфере работали, к примеру, поляки или шведы, они также попали бы в этот список (рейтинг МВД - ИФ)", - заявил изданию Тагиев.

"Коммерсантъ" также обратил внимание, что за последние годы аварийность в РФ снижается. В 2020 году темпы падения ускорились из-за локдауна минувшей весной. Число ДТП по вине иностранцев за девять месяцев текущего года также сократилось: так, количество аварий, спровоцированных приезжими из стран СНГ, упало на 18,4% и составило 3 тыс. происшествий.