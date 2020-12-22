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В Петербурге шестерых "банкиров" задержали за хищения с карт

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга пресекла деятельность группы мошенников, которые под видом сотрудников банков похищали деньги с пластиковых карт, сообщает во вторник пресс-служба регионального главка МВД.

15 декабря были задержаны шесть участников организованной группы - мужчины в возрасте от 32 до 37 лет. По версии полиции, подозреваемые под видом сотрудников службы безопасности банков обзванивали людей с подменных телефонных номеров.

Вводя собеседников в заблуждение, фигуранты получали реквизиты их карт, информацию об SMS-кодах подтверждения банковских операций, которые впоследствии использовали для оплаты товаров из интернет-магазинов, пункты выдачи которых находились в северной столице. Также деньги обналичивались с помощью переводов на расчетные счета подконтрольных коммерческих фирм, следует из пресс-релиза.

Полиция установила причастность организованной группы как минимум к двум эпизодам хищения с банковских карт в Приморском и Невском районе. Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

При обысках по месту жительства подозреваемых изъяты деньги, гаджеты с установленным мессенджерами, банковские карты, оформленные на подставных лиц, сим-карты и мобильные телефоны, 40 печатей юридических лиц.

Трое подозреваемых заключены под стражу, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности задержанных.

Петербург МВД

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