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Каждый пятый россиянин боится ездить в такси

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Около 18% россиян считают, что в их регионе ездить на такси небезопасно, показал опрос Фонда "Общественное мнение", проведенный 27–29 ноября среди тысячи взрослых респондентов. 69% опрошенных считают, что такси - скорее, безопасный вид транспорта, 13% затруднились с ответом.

Аналогичный опрос ВЦИОМа, проведенный в марте 2019 года, показал, что 79% россиян скорее доверяют такси, 17% - опасаются.

Две трети опрошенных, или 66%, сказали, что за последний год им приходилось пользоваться такси. Из них 11% стали реже брать такси в условиях пандемии коронавируса, 6% стали это делать чаще, 46% сказали, что пандемия в этом отношении для них ничего не изменила.

Из тех, кто ездил на такси в течение последнего года, 4% делали это почти каждый день, 10% - несколько раз в неделю, 22% - несколько раз в месяц, 29% - несколько раз в год.

На вопрос о том, куда и в каких ситуациях люди обычно ездят на такси, 12% назвали экстренные ситуации, когда необходимо срочно куда-то доехать. 10% респондентов ездят на такси в гости или на праздники и обратно. 8% берут такси, когда опаздывают, и столько же - если не могут воспользоваться личным автомобилем.

7% респондентов предпочитают ездить на такси к врачу, 6% - туда, куда не ходит общественный транспорт. По 5% ездят на такси в магазин, по делам, на работу, на дальние расстояния или в позднее время. 3% опрошенных сказали, что вызывают такси для поездок с ребенком.

Вызывают такси по телефону 38% опрошенных, 26% делают это с помощью приложения. 44% пассажиров обычно отдают таксисту наличные, 18% рассчитываются по безналу.

ФОМ коронавирус ВЦИОМ

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